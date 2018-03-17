Страны Запада, которые объединились против России после отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля, не обладают суверенитетом.

Об этом пишет российское издание «Взгляд», намекая на то, что Запад якобы координируется «с одного центра», информирует svodka.net.

«Четыре великие державы, три из которых входят в Совет Безопасности ООН, – это, конечно, большая сила. Вот только управляются все они, как показала их реакция на «дело Скрипаля», из одного центра. Суверенитет у этих государств ограниченный, и это главное их отличие от России. Которая, как и Китай или Индия, на самом деле и является действительно самостоятельной великой державой», — сказано в статье.

При этом россияне признают опасность того, что Франция, Германия, Великобритания и США выступили единым фронтом в этой ситуации.

«Подобное заявление носит экстренный характер. И таких коллективных демаршей с обвинениями в адрес нашей страны не было за четыре года, прошедшие с возвращения Крыма. Против России уже принимаются различные меры – от высылки наших дипломатов из Великобритании и до анонсирования новых санкций со стороны Франции», — указано в материале.

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