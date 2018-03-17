Волонтер, воевавший в зоне проведения АТО, руководитель благотворительного фонда «Мир и Ко» Мирослав Гай не исключает, что российских военных хотят ввести в миротворческих контингент ООН на Донбассе под видом белорусских миротворцев.

По словам Гая, несколько дней назад российские войска перекрыли трассу в Беларуси. На перекрестках установили бронетехнику и личный состав без опознавательных знаков, информирует svodka.net.

«Я поговорил с старшими по званию товарищами о возможных причинах и вот к какие интересные мысли были высказаны, — пишет Гай на своей странице в Фейсбуке. — Трасса Минск, Барановичи, Берёза, Брест. В Барановичи есть аэродром и авиаремонтный завод. Вокруг Березы около 400-500 кв.км болот как с белорусской стороны так и с нашей. Вероятно, что управление беспилотниками руководят с Березы, а взлетают те с Барановичи. Есть предположение, что соперник проводит мониторинг польской стороны, где американцы ставили систему ПРО. Поэтому россияне без опознавательных знаков. Не исключён вариант, что российских солдат готовят к миссии ООН вместо белорусов. Дадут им белорусские паспорта и вперёд на Донбассе с миссией ООН. Лукашенко же заявил, что готов отправить 10% своих войск».

По словам Гая, белорусы на международных встречах говорят о готовности выставить порядка 10000 миротворцев.

«Зная их слабый уровень подготовки по этой тематике — маловероятно. Вероятность подмены таким образом растет», — отмечает Гай.

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Между тем, в комментариях Мирославу напоминают, что официальный Киев выступил категорически против присутствия в миротворческой миссии на Донбассе стран, лояльных к РФ. А Беларусь относится именно к таковым, несмотря на периодические демарши Лукашенко против Кремля.

Напомним, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев. Подробнее читайте в материале Миротворцы для Донбасса: новые цифры и «белорусский фактор»

Отметим, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию «охранников» при СММ ОБСЕ. Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.

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Экс-глава «Совбеза ДНР», прежний ранее командиром спецподразделения СБУ «Альфа», вожак батальона «Восток», переформатированного в объединение «Патриотические силы Донбасса» Александр Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом. Он также заявил, что «при попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну».

Ранее в Кремле заявили, что состав и мандат миротворческой миссии ООН на востоке Украины не может быть определен без согласования с контролируемыми Россией боевиками.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе поможет обеспечить согласие конфликта и выполнение Минских соглашений. Волкер также рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс, а также отметил, что «ДНР» и «ЛНР» будут ликвидированы, т.к. «не существует места для них в украинском конституционном устройстве».

Глава Минобороны Украины, генерал армии Степан Полторак уверен: чтобы конфликт на Донбассе не стал замороженным, а миротворческие силы способствовали мирному решению этой проблемы, нужно выполнить несколько условий.

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