Ситуация, сложившаяся в России за годы правления Владимира Путина, уникальна.

«ОПГ (организованная преступная группировка. – Ред.) и мафия имеют не только свое собственное так называемое государство, но и второй по величине в мире запас ядерного оружия», — сказал российский финансист и блогер Слава Рабинович.

«Это действительно уникальная ситуация во многом — и не уникальная в некоторых других аспектах. Она не уникальна с точки зрения диктатуры, не уникальна с точки зрения демонтажа правового государства, не уникальна с точки зрения демонтажа конституционного строя. Но уникальна тем, что это первый в истории случай, когда реально очень отмороженная организованная преступная группировка, группировка мафиозного типа захватила целое государство», — заявил Рабинович, информирует svodka.net.

В этом контексте он заметил: «В истории практически никогда не случалось, чтобы у мафии было свое государство, за исключением, может быть, режима Гитлера и режима Муссолини, но, наверное, сравнивать их с мафией не совсем правильно».

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Как убежден финансист, в России имеются «реальные бандиты, реальная мафия, которая произвела фашизацию страны, демонтировала конституционный строй и захватила государство».

Таким образом, «это впервые, когда мафия имеет свое собственное государство. И уж точно в первый раз, даже с учетом Гитлера и Муссолини, когда ОПГ и мафия имеют не только свое собственное так называемое государство, но и второй по величине в мире запас ядерного оружия», — подчеркнул он.

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