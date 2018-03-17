Политолог обратил внимания на интересную деталь.

Украинский политолог и блогер Алексей Голобуцкий подметил некую странность во внешности президента России Владимира Путина.

Так, в своем Telegram-канале он показал, как изменилось лицо главы РФ только за неделю, информирует svodka.net.

«Сверху сегодняшнее (16 марта — Ред.) обращение Путина с призывом прийти на выборы, а внизу — поздравление с 8 марта. Неделя прошла, а как он изменился. Ботокс за неделю рассосался, да и грим другой наложили. Многоликий карлик…» — прокомментировал Голобуцкий.

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