Деловые Сводки
|Сеть взорвало фото «многоликого» Путина (ФОТО)
|17.03.2018 10:58
|
Политолог обратил внимания на интересную деталь.
Украинский политолог и блогер Алексей Голобуцкий подметил некую странность во внешности президента России Владимира Путина.
Так, в своем Telegram-канале он показал, как изменилось лицо главы РФ только за неделю, информирует svodka.net.
«Сверху сегодняшнее (16 марта — Ред.) обращение Путина с призывом прийти на выборы, а внизу — поздравление с 8 марта. Неделя прошла, а как он изменился. Ботокс за неделю рассосался, да и грим другой наложили. Многоликий карлик…» — прокомментировал Голобуцкий.
Поделитесь статьей с друзьями