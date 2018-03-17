Деловые Сводки
|Экономист рассказал, почему украинцы массово переезжают в Польшу
|17.03.2018 11:06
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Несмотря на то, что в Украине выросли доходы населения, жители страны все равно массово едут работать в Польшу.
Это связано с тем, что в соседней стране минимальная зарплата приблизительно в четыре раза выше, чем в Украине. Об этом пишет экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на своей странице в социальной сети Facebook, информирует svodka.net.
«Почему несмотря на значительный рост доходов населения Украины в 2017 году украинцы массово едут в Польшу? Все просто:
1) Минимальная зарплата:
Украина — 3723 грн
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Польша — 2100 злотых (16012,77 грн)
2) Средняя зарплата в четвертом квартале 2017:
Украина — 7878 грн
Польша — 4516,69 злотых (34440,34 грн)», — наводит он пример.
При этом, уточнил Компаниец, стоимость жизни в польской Варшаве только в 1,58 раза выше, чем в Киеве.
«Поэтому люди будут ехать в Польшу, пока доходы, которые получают они в Украине, станут хотя бы не меньше в 1,6 раза, чем в Польше. То есть средняя зарплата в Украине должна вырасти до 21525 грн (это расчет по действующему курсу гривны и по действующим ценам)», — подытожил экономист.