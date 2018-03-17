В ролике показаны дети, которые держат в руках российские флаги.

Пользователей интернета поразило пропагандистское видео, на котором «дети Донбасса» агитируют россиян голосовать на выборах за нынешнего президента Российской Федерации Владимира Путина.

Так, в ролике показаны дети, которые держат в руках российские флаги, на головах у них надеты кепки с надписью «Надо». Один из юных агитаторов проговаривает заученный текст о «спасении мира путем голосования за Путина», информирует svodka.net.

«Во имя спасения мира, во имя спасения десятков тысяч жизней, во имя тех, кого уже нет с нами, и кого уничтожил зверь под маской прозападных либералов. Придите на выборы и проголосуйте за Путина», — сказал мальчик.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира