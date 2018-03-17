В штабе АТО заявляют, что за прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе зафиксирован один обстрел со стороны поддерживаемых Россией боевиков.

Как сообщает пресс-центр штаба, это произошло на луганском направлении, там боевики из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП-1 обстреливали позиции украинских военных у Троицкого, информирует svodka.net.

В результате обстрела ни один украинский военный не пострадал, добавляют в штабе.

Боевики из группировки «ДНР» и «ЛНР» пока не сообщают об оперативной ситуации на территории, находящейся под их контролем.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе объявила об очередной попытке восстановить режим прекращения огня, как «полный и бессрочный», с 00:01 часов 5 марта. Но он был нарушен уже в первые часы действия, как и предыдущие перемирие. Стороны отрицают свою вину в этом и обвиняют противников в провокациях.

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