На Донбассе враг продолжает применять оружие, игнорируя договоренности о перемирии.

За минувшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать перемирие на Луганском направлении, сообщает у Facebook пресс-центр штаба АТО, информирует svodka.net.

«Зафиксирован один обстрел опорных пунктов украинских защитников. На луганском направлении соперник из крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП-1 вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Троицкое», — говорится в сообщении.

На Донецком направлении в течение суток сохранялась тишина.

В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.

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