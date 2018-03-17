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|Террористы вновь нарушили "тишину" из крупнокалиберного оружия
|17.03.2018 11:54
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На Донбассе враг продолжает применять оружие, игнорируя договоренности о перемирии.
За минувшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать перемирие на Луганском направлении, сообщает у Facebook пресс-центр штаба АТО, информирует svodka.net.
«Зафиксирован один обстрел опорных пунктов украинских защитников. На луганском направлении соперник из крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП-1 вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Троицкое», — говорится в сообщении.
На Донецком направлении в течение суток сохранялась тишина.
В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.
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