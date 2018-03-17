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|Появились жуткие подробности расправы над многодетной матерью под Киевом
|17.03.2018 12:10
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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве многодетной матери Лилии Гордеевой в Фастове Киевской области.
По его словам, к совершению преступления причастны четыре человека — они уже задержаны правоохранителями. При этом установлено, что удары ножом наносил 42-летний киевлянин, информирует svodka.net.
Так, на место преступления подозреваемый приехал на джипе Infiniti вместе со своим 21-летним сыном — студентом одного из столичных вузов. Во время убийства парень ждал отца в машине.
Уточняется, что на сегодняшний день главная версия правоохранителей — убийство произошло в результате бизнес-конфликта. У Лилии Гордеевой и 42-летнего киевлянина якобы были судебные тяжбы.
«У женщины, которая была матерью-одиночкой, остались трое детей. Известно, что младшему сыну три года, а дочери девять лет. Лилия Гордеева ранее работала в банке, была предпринимателем», — говорится в сообщении.
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