Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве многодетной матери Лилии Гордеевой в Фастове Киевской области.

По его словам, к совершению преступления причастны четыре человека — они уже задержаны правоохранителями. При этом установлено, что удары ножом наносил 42-летний киевлянин, информирует svodka.net.

Так, на место преступления подозреваемый приехал на джипе Infiniti вместе со своим 21-летним сыном — студентом одного из столичных вузов. Во время убийства парень ждал отца в машине.

Уточняется, что на сегодняшний день главная версия правоохранителей — убийство произошло в результате бизнес-конфликта. У Лилии Гордеевой и 42-летнего киевлянина якобы были судебные тяжбы.

«У женщины, которая была матерью-одиночкой, остались трое детей. Известно, что младшему сыну три года, а дочери девять лет. Лилия Гордеева ранее работала в банке, была предпринимателем», — говорится в сообщении.

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