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|РФ должна заткнуться и убраться вон, - президент Украины
|17.03.2018 12:58
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Президент Украины Петр Порошенко, комментируя случай с отравлением Сергея Скрипаля в Великобритании, отметил, что письмо Украины к РФ такое же, как и слова британского министра обороны, а именно «заткнуться и убираться вон».
Об этом он написал Twitter, информирует svodka.net.
«Химическая атака» Кремля в Великобритании − не что иное, как посягательство на суверенитет Великобритании. И наше письмо России такое же, как и слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона: «заткнуться и убираться вон», − заявил Порошенко.
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