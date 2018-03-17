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|Как карманник незаметно вытащил кошелек у клиента обменника на Киевщине (ВИДЕО)
|17.03.2018 13:54
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Вор-карманник совершил дерзкую кражу прямо в обменном пункте валют в городе Бровары (Киевская область).
Опубликована запись камеры видеонаблюдения, на которой видно, как преступник осторожно засовывает руку в карман мужчину, пришедшего обменять валюту, информирует svodka.net.
Вору удалось незаметно вытащить кошелек и покинуть обменник.
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