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Деловые Сводки

Как карманник незаметно вытащил кошелек у клиента обменника на Киевщине (ВИДЕО)
17.03.2018 13:54
Как карманник незаметно вытащил кошелек у клиента обменника на Киевщине (ВИДЕО)

Вор-карманник совершил дерзкую кражу прямо в обменном пункте валют в городе Бровары (Киевская область).

Опубликована запись камеры видеонаблюдения, на которой видно, как преступник осторожно засовывает руку в карман мужчину, пришедшего обменять валюту, информирует svodka.net.

Вору удалось незаметно вытащить кошелек и покинуть обменник.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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