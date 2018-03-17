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|17.03.2018 14:02
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Столичные правоохранители спасли 4-летнего мальчика, который замерзал на улице, пока его тетя пьянствовала.
16 марта женщина забрала своего 4-летнего племянника из детского сада. Шла домой и встретила знакомых, которые предложили ей выпить. Выпила и… уснула прямо в снежном сугробе. А пока женщина «отдыхала», ее племянник гулял на улице. В результате, мальчик промок и сильно замерз, информирует svodka.net.
Ребенку понадобилась госпитализация.
Женщина, которая была в ужасно сильном состоянии алкогольного опьянения, что не смогла сказать правоохранителям, прибывшим на место происшествия, ни адрес своего проживания, ни имени ребенка. В итоге женщину увезли в райотдел.