Я здесь несколько дней объясняя, что реакция Великобритании и мира на ситуацию с отравлением Скрипаля значительно серьезнее, чем может показаться отечественным апологетам знаменитой фразы «не тот теперь Лондон, река-Темза не та», допустил серьезную ошибку.

Я утверждал, что все серьезно, но война из-за этого не начнется. Ошибся. Может начаться. Собственно, похоже, уже началась, информирует svodka.net.

Конечно, можно выражать бесконечное непонимание важности для британцев фразы о том, что королевская семья не будет посещать ЧМ по футболу в России.

Ну, нет у нас королевской семьи, нет и сотой доли чувства гордости и ответственности за свое государство и его символы, что имеют британцы. Собственно, у нас же власть больше и презирает те символы государственности. Так где уже простому украинском эксперту понять значение словосочетания «члены королевской семьи»?

Можно смеяться о 23 высланных дипломата.

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Но все гораздо и гораздо серьезнее и хуже.

svodka.net/

Прежде только, министр иностранных дел Великобритании напрямую обвинил в организации покушения на Скрипаля президента Путина.

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Ранее США и Великобритании уже применили к российской властной элите подход, как к ОЗУ — обещая арестовывать все, что им принадлежит.

Теперь же Великобритания наконец вслух назвала пахана этой ОПГ.

Обрывки информации о мерах экономического воздействия или вдохновляют, или захватывают, то ужасают. Британцы намерены арестовывать любые российские государственные активы, которые могли быть использованы для организации нападения, включая самолетов Аэрофлота, на которых могли прибывать исполнители преступлений.

Как заявил один важный британский знаток «мы заберем у них все, что не прибито к полу гвоздями».

А это уже и есть война. Пока экономическая и правовая.

Поэтому Путин может хотя Сталинские премии повиписывать авторам анимации о ядерных ракетах. Не те он мультики смотрел. Ой, не те.

И, похоже, в очередной раз просчитался с реакцией мира. Стареет. Теряет былую легкость.

Ну, ничего, теплый плед ему и в камеру передадут.

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