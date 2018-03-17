На борту самолета находились пять человек, все они погибли. Также авария привела к смерти еще пяти человек на земле. О причине аварии пока не известно.

На Филиппинах легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего погибли десять человек. Об этом в субботу, 17 марта, сообщает ABC News, информирует svodka.net.

Отмечается, что на борту самолета находились пять человек, все они погибли. Также авария привела к смерти еще пяти человек на земле.

По данным спасательных служб, падение самолета вызвало пожар в жилом доме. В результате возгорания на месте происшествия пострадали еще два человека.

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О причине аварии пока не известно.

По словам свидетелей, самолет врезался в дерево и электрическую опору перед падением на дом.

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