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|Смертельное крушение: на Филиппинах самолет упал на жилой дом (ВИДЕО)
|17.03.2018 14:48
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На борту самолета находились пять человек, все они погибли. Также авария привела к смерти еще пяти человек на земле. О причине аварии пока не известно.
На Филиппинах легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего погибли десять человек. Об этом в субботу, 17 марта, сообщает ABC News, информирует svodka.net.
Отмечается, что на борту самолета находились пять человек, все они погибли. Также авария привела к смерти еще пяти человек на земле.
По данным спасательных служб, падение самолета вызвало пожар в жилом доме. В результате возгорания на месте происшествия пострадали еще два человека.
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О причине аварии пока не известно.
По словам свидетелей, самолет врезался в дерево и электрическую опору перед падением на дом.