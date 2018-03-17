Бразильский нападающий «Динамо» Жуниор Мораес с большой вероятностью покинет киевский клуб и перейдет «Шахтер«. Контракт 30-летнего форварда с вице-чемпионом Украины заканчивается этим летом.

Как сообщает Tribuna.com со ссылкой на свои источники, вопрос подписания соглашения с «горняками» в статусе свободного агента решен на 90 процентов, информирует svodka.net.

Напомним, что Мораес перешел в «Динамо» в 2015 году. В феврале 2017-го Жуниор был отдан на полгода в аренду в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», где провел три поединка, не забив ни одного гола.

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