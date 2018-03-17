Полуостров становится «горячей точкой» не только в том смысле, что он незаконно аннексирован, но и в том, что несет угрозу европейской безопасности, заявил постпред Украины в ООН.

Крым начинает приобретать признаки «горячей точки» и это может подтолкнуть членов ООН к более активным действиям. Такое заявление в субботу, 17 марта, в интервью Голосу Америки сделал постпред Украины в ООН Владимир Ельченко, информирует svodka.net.

По его словам, полуостров становится «горячей точкой» не только в том смысле, что он незаконно аннексирован, но и в том, что несет угрозу европейской безопасности не только в регионе Черного моря, но и гораздо шире.

А это может подтолкнуть ООН к более активным действиям.

«Это могут быть решения Генассамблеи ООН, и мы готовы такие решения готовить. Мы не будем ограничиваться тем, есть ли Украина в Совете безопасности или нет. Есть много других органов ООН, где вопросы Крыма — разные — можно и нужно поднимать», — отметил Ельченко.

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Также постпред добавил, что санкции в отношении РФ будут только усиливаться, а российские «выборы» в Крыму только «добавят уверенности тем странам, которые эти санкции ввели или еще будут вводить».

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