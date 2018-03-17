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|Власти Украины отреагировали на назначение Помпео новым госсекретарем США
|17.03.2018 15:12
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Майк Помпео, который заменит Рекса Тиллерсона, будет продолжать политику поддержки Украины, заявил заместитель главы Администрации президента.
Новый государственный секретарь США Майк Помпео, который заменит Рекса Тиллерсона, будет продолжать политику поддержки Украины. Такое заявление в эфире телеканала Интер сделал заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, информирует svodka.net.
«Для нас очень важна последовательная и твердая поддержка всей американской Администрацией позиции Украины в важных вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности. Эта поддержка усиливается двухпартийной поддержкой со стороны Конгресса США. Поэтому я думаю, что новый госсекретарь после утверждения будет эту политику продолжать», — сказал Елисеев.
Он подчеркнул, что Украина будет продолжать сотрудничество и активно развивать контакты со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.