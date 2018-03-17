Служба безопасности Украины заблокировала работу и выгнала с территории государства российскую пропагандистку, журналистку канала «Россия 24» Наталью Гончарову.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

«Правоохранители установили, что в начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде подавали ситуацию в нашем государстве, дезинформировали мировое общество и наносили вред международному имиджу Украины», — говорится в сообщении, информирует svodka.net.

Видеоматериалы касаются освещения выборов президента России на территории Украины. Поэтому Гончарову принудительно вернули в РФ и запретили въезд в страну на три года.

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