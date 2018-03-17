Снятие моратория на проверки бизнеса было ошибкой. Об этом в своем блоге пишет Алексей Давиденко.

«На ближайший месяц у нас запланированы уже три проверки, информирует svodka.net.

Плюс, впервые за последние годы вдруг на горизонте снова появились пожарные инспекторы со списками хотелок.

Одновременно с этим.

Каждый день, прокуратура сообщает о все новых и новых задержаниях инспекторов и проверяющихся на вымогании взяток.

Читайте: Польские бизнесмены недовольны большим количеством украинских товаров

Это значит, что ничего не изменилось и все опять будет как было раньше. Только за время моратория они стали ещё более голодными и злыми.

И я уверен, до прокуратуры доходит лишь ничтожно малый процент тех, кто не боится идти до конца, чтобы наказать мздоимцев. А большая часть, от греха подальше вынуждена как и раньше платить за не создание им и их бизнесу проблем. Дешевле будет.

Бесполезно было возвращать права на проверки инспекциям, не поборов низовую коррупцию, не сменив штаты проверяющих, не изменив нормативы проверок, не внедрив видеофиксации проверок, не подняв в разы их зарплаты и не решив вопрос с судами.

Я понимаю.

Власть решила откупиться от многочисленных инспекций, подарив им право опять доить бизнес, но это не имеет ничего общего с обещаниями поддерживать малый и средний бизнес, желанием соблюдения законности и наведения порядка.

Решении о возобновлени проверок возвращает нас в старые добрые времена нескончаемого потока проверок, произвола инспекций и собирательства взяток с бизнеса на вверенной территории.

А ещё.

Это очередной рычаг для усмирения бизнеса и сведения счётов с конкурентами.»

Сводка.нет - Новости Украины и Мира