В субботу, 17 марта, стало известно о смерти бойца антитеррористической операции Михаила Гасанова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Влад Якушев, информирует svodka.net.

«Миша ушел на войну несмотря на то, что имел серьезные проблемы со здоровьем. Год на «нуле». Оборона Мариуполя летом 2015 года. Марьинка 2015-2016 годы.

Война никому не добавляет здоровья. Миша вернулся, но восстановить подорванное здоровье не смог. Миша был полностью бесстрашным бойцом. Он не сдался смерти, погиб в бою с нею. Я уверен, если бы в его последнюю минуту была граната, он бы выдернул чеку и забрал Костлявую с собой», — вспоминает он о Гасанове.

В последний путь бойца проведут 18 марта в селе Хотын Радивиловского района Ровненской области.

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