Деловые Сводки
- Трагедия на канатной дороге в Грузии: в реанимации находится украинка
- В зоне АТО погиб еще один воин: подробности жизни и смерти украинского героя
- Эксперт: Власть решила откупиться от многочисленных инспекций, подарив им право доить бизнес
- ГПУ рассекретила детали уголовного производства по делу «Новой почты»
- СБУ выгнала с Украины скандальную российскую пропагандистку
|В зоне АТО погиб еще один воин: подробности жизни и смерти украинского героя
|17.03.2018 16:06
|
В субботу, 17 марта, стало известно о смерти бойца антитеррористической операции Михаила Гасанова.
Сутки "перемирия": 5 обстрелов позиций ВСУ, двое наших бойцов ранены, - штаб АТОСутки "перемирия": Обстрелы наших позиций продолжаются, украинская армия несет потери, - штаб АТОВ Полтаве простились с погибшим в зоне АТО 20-летним героем (ВИДЕО)
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Влад Якушев, информирует svodka.net.
«Миша ушел на войну несмотря на то, что имел серьезные проблемы со здоровьем. Год на «нуле». Оборона Мариуполя летом 2015 года. Марьинка 2015-2016 годы.
Война никому не добавляет здоровья. Миша вернулся, но восстановить подорванное здоровье не смог. Миша был полностью бесстрашным бойцом. Он не сдался смерти, погиб в бою с нею. Я уверен, если бы в его последнюю минуту была граната, он бы выдернул чеку и забрал Костлявую с собой», — вспоминает он о Гасанове.
В последний путь бойца проведут 18 марта в селе Хотын Радивиловского района Ровненской области.
Читайте: Боевики усилили обстрелы в зоне АТО: погиб украинский воин
svodka.net/