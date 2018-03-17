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- Хакеры опубликовали в Сети обнаженные снимки невесты принца Гарри
|Хакеры опубликовали в Сети обнаженные снимки невесты принца Гарри
|17.03.2018 16:46
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В сеть слили обнаженные фотографии актрисы и модели Меган Маркл, которая в мае 2018 года выйдет замуж за принца Гарри.
svodka.net/
Снимки опубликовали хакеры из группировки Celeb Jihad, специализирующиеся на взломе знаменитостей и публикации их откровенных снимков, информирует svodka.net.
Пикантные кадры являются скриншотами из видео, записанного камерой, на которую Меган Маркл хотела снять свой отдых с подругами.
На итоговом снимке она и еще две барышни сидят топлесс на берегу моря, развернутые к камере спиной. Чтобы сделать этот кадр, Меган пришлось повозиться с техникой. Этот момент, во время которого отчетливо видно грудь актрисы, и запечатлен на видео.
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svodka.net/
svodka.net/
При этом в Кенингстонском дворце отрицают подлинность снимков, передает The Blast.