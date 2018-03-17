В сеть слили обнаженные фотографии актрисы и модели Меган Маркл, которая в мае 2018 года выйдет замуж за принца Гарри.

svodka.net/

Снимки опубликовали хакеры из группировки Celeb Jihad, специализирующиеся на взломе знаменитостей и публикации их откровенных снимков, информирует svodka.net.

Пикантные кадры являются скриншотами из видео, записанного камерой, на которую Меган Маркл хотела снять свой отдых с подругами.

На итоговом снимке она и еще две барышни сидят топлесс на берегу моря, развернутые к камере спиной. Чтобы сделать этот кадр, Меган пришлось повозиться с техникой. Этот момент, во время которого отчетливо видно грудь актрисы, и запечатлен на видео.

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svodka.net/

svodka.net/

При этом в Кенингстонском дворце отрицают подлинность снимков, передает The Blast.

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