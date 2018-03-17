Кабинет министров Украины принял постановление о монетизации льгот на проезд в общественном транспорте. Пока неясно, в какие сроки она будет проведена, более того, правительство планирует доработать соответствующий документ. При этом эксперты сомневаются, что реформа окажется успешной.

«Апостроф» разбирался, что будет и кто может пострадать в связи с отменой одной из главных льгот, информирует svodka.net.

Кабинет министров на заседании 14 марта принял постановление о монетизации льгот на проезд в общественном транспорте. Об этом вскоре после заседания сообщила пресс-служба правительства. В сообщении, в частности, сказано, что постановление «Некоторые вопросы предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда во всех видах транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах» принято вместе с поручением Министерству социальной политики доработать документ «с учетом предложений». О каких именно предложениях идет речь, не уточняется.

На сегодня в Украине предоставляется льгота бесплатного проезда в общественном транспорте. Принятое Кабмином постановление предусматривает предоставление вместо такой льготы денежной компенсации. Ее размер ежегодно будет определяться региональными властями.



Что известно

Постановление пока не опубликовано, однако в сеть уже просочился текст документа. Согласно ему, устанавливается социальная норма количества льготных поездок в транспорте, которые будут компенсироваться. Эта норма составит 30 поездок в месяц, исходя из средней цены таких поездок.

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В Кабмине подчеркивают, что «льготники получают возможность потратить деньги на свое усмотрение».

В правительстве также отмечают, что решение о монетизации призвано устранить «несправедливость неравномерного доступа к указанной льготе».

Зачем нужна монетизация

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Сама по себе идея монетизации льгот, в том числе на проезд в транспорте, неплохая, заявил «Апострофу» знаток по экономическому анализу и транспортной инфраструктуре аналитического центра «Украинский институт будущего» Ярослав Пилипчук.

«Главный плюс этой монетизации, — то, что она может обеспечить большую маржинальность (способность приносить прибыль на вложенный капитал, – «Апостроф») перевозчикам, стимулировать рентабельность их бизнеса. В долгосрочной перспективе они могли бы перенаправить куда-то эти деньги. Это решение может улучшить кредитные возможности муниципальных транспортных компаний и снизить привлекательность маршруток», – сказал он.

По словам эксперта общественной компании «Европатруль» Вячеслава Коновалова, идея монетизации транспортных льгот не нова. Она во многом связана с проблемой внедрения в стране электронного билета, «который принимался в рамках монетизации льгот». Но реализация программы «электронного билета» уже буксует более года.

С этим согласен Ярослав Пилипчук. По его словам, эффективность монетизации транспортных льгот была бы намного выше, если бы в Украине был внедрен электронный билет. «Тогда бы это был реалистичный, хороший проект», — считает он.

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий внедрение электронного билета на все виды общественного транспорта, 17 января 2017 года. В начале февраля того же года его подписал президент Петр Порошенко. Ожидания властей от реализации закона были связаны с тем, что он должен усилить контроль над пассажиропотоком, обеспечить возможность удобной и быстрой оплаты проезда, а также позволить внедрять разнообразные гибкие тарифы на проезд. Кстати, полномочия по внедрению электронных билетов на транспорте, как и в случае с монетизацией транспортных льгот, переданы на места.

Власти обещали внедрить электронный билет в кратчайшие сроки, в частности, в Киеве планировали это сделать до конца 2017 года.

Реализовать нереализуемое

Пожалуй, главная проблема, связанная с реализацией программы монетизации льгот (и не только на транспорте), — отсутствие денег.

По словам Вячеслава Коновалова, в Украине в разное время принимались нормативные акты, касающиеся различных категорий льготников, «при этом финансирование под это не выделяется».

Он также отметил, что в бюджетах средств на данные цели нет. «Как местные власти без бюджетных росписей будут финансировать монетизацию льгот?» — задается вопросом специалист.

Ярослав Пилипчук отметил, что сегодня в стране примерно 10 млн льготников, при этом на каждого из них в месяц, по самым предварительным расчетам, будет расходоваться примерно 200 грн. Соответственно, либо эти средства должны будут изыскивать местные органы власти, либо они будут компенсироваться госбюджетом.

В связи с этим возникают очень большие сомнения, что принятая программа будет реализована, а решение правительства отправить документ на доработку только усиливает эти сомнения.

Предложенная реформа, скорее только, не достигнет своих целей, прогнозирует Ярослав Пилипчук. По его словам, в частности, монетизация должна помогать улучшению качества сервиса в транспорте. «Но будет ли это – я думаю, сомнительно», — заявил эксперт.

Кроме того, отмечает он, есть немаловажный вопрос, дойдут ли деньги до самого пассажира. И дело не только в отсутствии средств.

«Есть риски, что до конкретного пассажира, конкретного льготника эти деньги будут доходить с очень сильными перебоями», — сказал Пилипчук, отметив, что в данном вопросе критическим моментом является эффективная система администрирования монетизации.

«Конкретных механизмов реализации (программы монетизации) нет, — соглашается Вячеслав Коновалов. — Я боюсь, что все это будет спускаться на тормозах».

В таком случае напрашивается закономерный вопрос: кому вообще пришла в голову идея, которая изначально обречена на провал?

«По факту – это оптимизация государственного бюджета и переложение ответственности на местные органы управления в рамках той же децентрализации», — считает Ярослав Пилипчук.

«Пытаются скинуть монетизацию льгот на местные власти — а вы там уже сами разбирайтесь», — соглашается Вячеслав Коновалов.

По словам Ярослава Пилипчука, монетизация выгодна центральной власти в лице Министерства финансов и Министерства социальной политики. Но она невыгодна людям. «Пенсионеры, конечно же, проиграют, в краткосрочной перспективе — точно», — заявил он.

«Если смотреть с точки зрения экономической целесообразности, то, чем меньше социальных льгот и перераспределения, тем лучше, — рассуждает Пилипчук, — Но, если учитывать уровень пенсий, сложнейшее социальное положение пенсионеров, то, если забрать у людей льготы, — это не самое лучшее решение. Если бы пенсии были выше, а социальный сервис для граждан, прежде только, уровень медицинского обслуживания, был бы более качественным, то такая оптимизация была бы целесообразной».

Он также обратил внимание на то, что, исходя из логики властей, люди – скорее только, жители небольших городков и сел – будут меньше тратить на проезд и смогут таким образом использовать денежные средства на другие цели. Тогда как жители крупных городов, наоборот, могут испытывать нехватку бесплатных поездок. «Они сами себе противоречат», — подчеркнул специалист.

Подгадали под выборы

Вячеслав Коновалов не исключает, что монетизацию льгот решили провести с прицелом на предстоящие в 2019 году выборы – «мол, мы ваши проблемы сейчас решим».

Однако, по иронии, претворение в жизнь этой программы может обернуться против самой власти.

«Они этим ходом потеряют электорат, и, мне кажется, оппозиция использует аргументы против них», — заявил Ярослав Пилипчук.

Вячеслав Коновалов, в свою очередь, отметил, что «с чисто политологической точки зрения, тот, кто займется конкретной реализацией монетизации, – политический труп».

Эксперт также не исключил, что реализация реформы вызовет массовые протесты льготников. Он напомнил, как в России при проведении аналогичной реформы тысячи пенсионеров в различных городах РФ выходили на акции, перекрывая дороги. «Наши бабушки всех порвут», — резюмировал он.»

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