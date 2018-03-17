Деловые Сводки
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|Дмитрий Орешкин: После выборов Путин не сможет присоединить Донбасс к РФ
|17.03.2018 17:34
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Глава РФ Владимир Путин после президентских выборов будет не в силах присоединить оккупированные территории Донбасса.
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Россия не сможет выдержать новые санкции, которые последуют в случае новой аннексии. Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин.
«Думаю, не стоит ожидать после выборов и нового подхода Кремля к вопросу Донбасса. У Путина все меньше ресурсов, в том числе чисто экономических. И он прекрасно понимает, что «присоединить» Донбасс, чего от него ждет значительная часть национал-патриотического электората, он не в силах», — сказал политолог, информирует svodka.net.
Он отметил, что «репутационные, экономические и санкционные издержки будут просто невероятные». Более того, сам Путин также «совершенно не в восторге от такой идеи».
«Но, насколько я понимаю, и Порошенко не очень рвется этот камень брать себе на шею. Слова-то он говорит, но в прагматических действиях ему это не очень надо, скажем прямо. Поэтому я думаю, что Донбасс будет в промежуточном статусе, как Приднестровье, Северный Кипр, Абхазия и Южная Осетия», — считает Орешкин.
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«Изменить Путин вряд ли что-то сможет. Надо понимать очень простую вещь: у него очень тесный коридор возможностей», — добавил он.