Подавляющее большинство россиян готовы терпеть экономические трудности из-за аннексии Крыма и агрессии против Украины ради мнимого ощущения имперского величия своей страны.

Об этом заявил политический консультант Олег Медведев, комментируя президентские выборы в РФ, информирует svodka.net.

Медведев напомнил о послании Путина к Федеральному собранию.

«Очевидно, что россиян раздирала гордость за то, что они могут испепелить Америку, что они могут уничтожить весь мир. Наверное, они гордились, что у них есть такая возможность. Но то была такая абстрактная возможность, а Крым, это конкретно и понятно. Это то, что они видят на карте и их имперское самолюбие утешает то, что Крым заштрихован на их картах в российские цвета», — отметил он.

По его словам, даже санкции, которые наносят существенный урон экономике РФ, не изменили такого положения дел.

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«Россиянам экономический смысл не имеет значения. Они готовы терпеть любые экономические жертвы ради имперского величия. Какая разница, что сзади все голо, если спереди они могут показывать всему миру «кузькину мать». Поэтому россияне готовы терпеть любую нищету, любые испытания и т.д. Для них осознание того, что они могут уничтожить Америку намного важнее, чем температура батарей, размер зарплат и пенсий, чем цены в магазине. Так люди устроены», — подытожил Медведев.

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