Непобедимый украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (6-0, 5 КО) добыл яркую победу нокаутом в своем шестом поединке на профессиональном ринге.

На вечере бокса в Вене (Австрия) 23-летний киевлянин в первом же раунде «потушил свет» для венгра Ласло Тота (21-18, 15 КО), информирует svodka.net.

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