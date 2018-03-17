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Украинский боксер-супертяжеловес одержал яркую победу (ВИДЕО)
17.03.2018 18:46
Украинский боксер-супертяжеловес одержал яркую победу (ВИДЕО)

Непобедимый украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (6-0, 5 КО) добыл яркую победу нокаутом в своем шестом поединке на профессиональном ринге.

На вечере бокса в Вене (Австрия) 23-летний киевлянин в первом же раунде «потушил свет» для венгра Ласло Тота (21-18, 15 КО), информирует svodka.net.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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