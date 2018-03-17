В сети появилось видео, на котором коллаборантка, нелегитимный член Совета Федерации Федерального собрания России от временно оккупированного Крыма Ольга Ковитиди озвучила фейк о том, что украинские силовики на Донбассе насилуют детей, заливая им во влагалище пенобетон.

Абсурдное заявление предательница Украины озвучила в эфире пропагандистской программы «Время покажет» на «Первом канале», сославшись на слова главаря террористов «ДНР» Александра Захарченко. Ролик с выступлением Ковитиди опубликовал блогер Сергей Запорожский на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.

«Мне запомнилось то, о чем сказал сейчас Александр Захарченко. Когда мы обсуждали все то, что происходит сейчас на Донбассе, он сказал: «Вы знаете, таких зверств мы не видели никогда. Это нелюди». И привел пример того, что очень много таких случаев, о которых просто страшно сегодня говорить. Изнасилована восьмилетняя девочка, которой во влагалище заливается пенобетон. Привели случаи, когда четыре девочки, буквально от 18 до 25 лет, у которых на лбу вырезали «Кума сепаратиста», «Жена сепаратиста», «Дочь сепаратиста». С разрезанными грудями, их спина к спине посадили, проволокой обвязали и отправили их родственникам», — заявила перебежчица.

Ее изощренные домыслы вызвали бурную реакцию в сети. Так, к примеру, Запорожский высмеял ее несуразную речь и предложил дать Ковитиди прозвище, соответствующее фейкам, которые она озвучивает в угоду России.

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«Рассказ коллаборантки Оли Ковитиди превзошел историю о «распятом мальчике». Предлагаю Оле теперь присвоить погоняло «Оля-пенобетон», — иронизирует он.

Подписчики блогера поддержали его и также оставили под постом множество стебных комментариев.

«Ну она же долбанутая на всю башку. Ее даже лечить напрасно. Так и помрет дура дурой», «Страшнее и дурнее я не видел, а нынешней «власти» только такие, как эта, и нужны», «Ну это звиздец, «распятый мальчик» теперь просто должен жениться на «пено-девочке». Слов нет цензурных», «Дура пенобетонная!», «Там у них шиза прогрессирует. Ужас, и в это верят эти идиоты», «Теперь можно ожидать только. Дали деньги на пластику и ботокс, вот она и играет. Лучше бы на пересадку мозга дали», «Че за бабки не скажешь, Оля», — пишут они.

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