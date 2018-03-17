В состав преступной группы входили выходцы из Кавказа. У них изъяли запас оружия – пистолеты, автомат, помповое ружье, пулемет и гранаты.

Cотрудники полиции провели спецоперацию в Одессе по задержанию группы похитителей людей. По результатам более 30 обыском правоохранители изъяли запас оружия и вещественные доказательства, а также задержали четверых похитителей, еще двух объявили в розыск, информирует svodka.net.

Об этом сообщает управление Нацполиции в Одесской области в субботу, 17 марта.

По информации правоохранителей, преступная группа была создана на этнической основе. В ее состав входили выходцы из Кавказского региона. Они похищали граждан с целью вымогательства за их освобождение выкупа в отдельно крупных размерах.

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«В частности, полицейские установили факт похищения в ноябре 2017 жителя города Одесса. За его освобождение злоумышленники требовали у родных 200 тысяч долларов», – говорится в сообщении.

Изъят запас оружия – несколько пистолетов, автомат, помповое ружье, пулемет, а также гранаты, патроны различного калибра, а также штык-ножи.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье о вымогательстве, незаконном лишении свободы или похищении человека (ч. 1 ст. 146, свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Суд Одессы относительно четырех задержанных избрал меру пресечения в виде ареста без права внесения залога сроком на 60 суток.

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