Деловые Сводки
- Паралимпиада-2018: Украина добыла еще две медали
- В победе Путина на выборах нет никаких сомнений, – Орешкин
- Российские дипломаты украсили свои машины украинской символикой (ФОТО)
- ЕС пообещал, что не позволит теме Крыма исчезнуть с международной повестки дня
- На Одесщине задержана группировка, похищающая людей (ВИДЕО)
|ЕС пообещал, что не позволит теме Крыма исчезнуть с международной повестки дня
|17.03.2018 19:26
|
Восемь министров иностранных дел государств Европы не позволят теме аннексированного Крыма исчезнуть с международной повестки дня.
ООН: Крым начинает приобретать признаки «горячей точки»Собчак: Жители Крыма стали заложниками РоссииЧубаров призвал крымчан бойкотировать выборы президента РФ
Министры иностранных дел Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Швеции и Украины обратились с совместным заявлением в связи с четвертой годовщиной аннексии Крыма Россией, информирует svodka.net.
В тексте, опубликованном на сайте МИД Украины, отмечается, что «ЕС не признает результаты выборов, которые проводятся Россией в Крыму».
Главы МИД восьми стран заверили, что не позволят Крыму исчезнуть с международной повестки дня. «Пока будет продолжаться незаконная аннексия, будут продолжаться ограничительные меры и санкции», – говорится в обращении.
Авторы отмечают, что оккупация Крыма повышает риски для безопасности в Черноморском регионе, но ее последствия уходят далеко за пределы региона.
Читайте: «Скульптору больше не наливать»: в Крыму возвели большой и страшный памятник (ФОТО)
«Вместе с нынешней российской агрессией на Донбассе, она также является нарушением европейской порядка безопасности, правил и принципов, которые служили основой стабильности и безопасности в Европе со времен окончания холодной войны», – отмечается в документе.
Министры иностранных дел восьми стран также призвали освободить украинского режиссера Олега Сенцова и более 60 других политических узников.
Кроме того, заявили они, в Крым должен быть предоставлен доступ международным мониторинговым организациям.
Главы МИД подчеркнули, что произошедшее в Крыму «касается не только Украины, но и всех нас».
«Вот почему мы не забудем и не оставим Крым», – говорится в обращении.