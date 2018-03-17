Восемь министров иностранных дел государств Европы не позволят теме аннексированного Крыма исчезнуть с международной повестки дня.

Министры иностранных дел Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Швеции и Украины обратились с совместным заявлением в связи с четвертой годовщиной аннексии Крыма Россией, информирует svodka.net.

В тексте, опубликованном на сайте МИД Украины, отмечается, что «ЕС не признает результаты выборов, которые проводятся Россией в Крыму».

Главы МИД восьми стран заверили, что не позволят Крыму исчезнуть с международной повестки дня. «Пока будет продолжаться незаконная аннексия, будут продолжаться ограничительные меры и санкции», – говорится в обращении.

Авторы отмечают, что оккупация Крыма повышает риски для безопасности в Черноморском регионе, но ее последствия уходят далеко за пределы региона.

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«Вместе с нынешней российской агрессией на Донбассе, она также является нарушением европейской порядка безопасности, правил и принципов, которые служили основой стабильности и безопасности в Европе со времен окончания холодной войны», – отмечается в документе.

Министры иностранных дел восьми стран также призвали освободить украинского режиссера Олега Сенцова и более 60 других политических узников.

Кроме того, заявили они, в Крым должен быть предоставлен доступ международным мониторинговым организациям.

Главы МИД подчеркнули, что произошедшее в Крыму «касается не только Украины, но и всех нас».

«Вот почему мы не забудем и не оставим Крым», – говорится в обращении.

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