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|Российские дипломаты украсили свои машины украинской символикой (ФОТО)
|17.03.2018 19:42
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В Киеве машины российских дипломатов накануне выборов в Российской Федерации украсили украинской символикой.
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов, информирует svodka.net.
«Машины российских дипломатов в Украине украсили украинской символикой. Накануне незаконных выборов в РФ, которые проводятся на оккупированных территориях, представители агрессора в Украине начали ездить с тризубом», — отметил он.
svodka.net/
svodka.net/
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Бутусов добавил, что пора разрывать отношения с РФ.
«Никаких представителей агрессора в Украине быть не должно. Консульские интересы могут представлять нейтральные страны», — добавил он.