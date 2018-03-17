В победе Владимира Путина на выборах президента РФ 18 марта нет никаких сомнений, однако они есть в том, каким будет процент голосов, отданных за него, и какой будет явка.

Об этом рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

По его мнению, Кремль сделал все для повышения явки на выборы 18 марта, и уже не будет предпринимать каких-либо резких движений для этого, информирует svodka.net.

«Для повышения явки Кремль развернул пропагандистскую кампанию, послал сигнал региональным элитам, что они должны сделать все, что могут. Каждый регион понимает свою задачу: обеспечить максимальную явку и поддержку Путина. Эта модель работает особенным образом, потому что в России есть две группы регионов. В одной группе, и она больше, ключевую роль играют активность и настроения людей: москвичей не загонишь на выборы, если они не хотят; то же самое — и в других крупнейших городах. А в регионах, «электоральных султанатах», никого даже и не надо загонять: там просто напишут нужные цифры», – говорит политолог.

Как пример Орешкин вспоминает предыдущие президентские выборы в Чечне, где явка составила 99,6%, а из них за Путина проголосовало 99,8%.

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«В Москве или Перми такое не проходит: другие люди и избирательные комиссии, другая пресса и наблюдатели. Это просто две разных вселенных в рамках одной страны», – подчеркивает эксперт.

Озабоченность Кремля явкой обусловлена тем, что там хотят превзойти достигнутый результат выборов 2012 года, когда явка в целом была 65%. Однако сейчас это сделать будет сложно, потому что разочарование населения накапливается.

В то же время, Орешкин сомневается в возможности масштабных протестов после выборов: «Конечно, Алексей Навальный и его сторонники будут говорить, что эти выборы ненастоящие и Путин победил нечестно. И тут не с чем спорить. Но это не встретит массовой поддержки. Может, и выйдет кто-то на улицу, но проблема в том, что десятки тысяч людей не выйдут. Они просто понимают, что это бессмысленное упражнение.»

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