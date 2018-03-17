Украинские лыжники Григорий Вовчинский и Максим Яровой завоевали «серебро» и «бронзу» на зимних Паралимпийских играх.

svodka.net/

Вовчинский стал вторым между спортсменов в категории «стоя» в лыжных гонках. Он преодолел дистанцию 10 километров классическим стилем за 24 минуты 15,5 секунды, информирует svodka.net.

В лыжной гонке на 7,5 километров между мужчин в категории «сидя» Яровой преодолел дистанцию за 22 минуты 39,9 секунды и завоевал бронзовую награду.

svodka.net/

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Напоминаем, ХІІ зимние Паралимпийские игры-2018 стартовали 9 марта. По состоянию на 17 марта украинская сборная уже завоевала 21 медаль (6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград).

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