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|В поезде «Хмельницкий-Лисичанск» убили украинского воина, возвращавшегося в зону АТО
|17.03.2018 20:29
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22-летний офицер украинских войск был убит в поезде «Хмельницкий-Лисичанск», на котором он возвращался из ротации назад в зону АТО.
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Об этом сообщается на Facebook странице города Полонное, Хмельницкой области, информирует svodka.net.
Погибшего звали Максим Александрович Свинцицкий. По опубликованной информации, он был единственным ребенком в семье, после окончания школы на отлично поступил в один из вузов Киева. Через два месяца после окончания вуза, был направлен в зону АТО.
Служил в составе 44-ой Тернопольской бригады, 120 дней провел на передовой. Перед Новым годом отправился на ротацию в Тернополь. 15 марта вечером сел в поезд, а уже утром родителям позвонили и сообщили, что их сын погиб.
Прощание и похороны с Максимом Свинцицким назначены на 18 марта в Полонном.
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