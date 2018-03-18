Недавно Россия похвасталась началом производства у себя нового смертоносного оружия – межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». По сути, Россия приглашает Запад к новому витку гонки вооружений. Возможно, что в плане деоккупации Крыма это как раз то, что надо.

Об этом рассказал народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Джемилев.

По его словам, именно гонка вооружений в значительной мере привела СССР к развалу и распаду, информирует svodka.net.

«К тому же нынешняя Россия – это уже далеко не СССР вместе с бывшим «соцлагерем». «Лагерь» уже давно разбежался, многие «лагерники» уже на другой стороне, а ВВП Российской Федерации чуть ниже даже половины ВВП одного только американского штата Калифорния, не говоря уже в целом о Соединенных Штатах или Евросоюзе», – отметил депутат.

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