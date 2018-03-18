Активистов «Руха новых сил», которые собирались установить на центральной площади Киева сцену, задержала полиция.

Об этом сообщается на Facebook странице «Руха», информирует svodka.net.

«Силовики заблокировали грузовик со сценой, а теперь забирают в отделения активистов! По предварительной информации, забрали водителя грузовика и активиста Игоря Терещенко, вероятно их отвезли в Шевченковское отделение полиции!» – говорится в сообщении.

Позже на странице также было опубликовано видео, на котором активисты во главе с Давидом Сакварелидзе пытаются вернуть задержанный силовиками грузовик.

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Напомним, что в воскресенье, 18 марта, на Майдане Независимости планируется акция «Руха новых сил» с требованием отставки президента Петра Порошенко.

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