Непобедимый украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC.

На арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США, Гвоздик провел бой против 35-летнего французского боксера Мехди Амара (34-6-2, 16 КО) и выиграл по итогам двенадцати раундов, информирует svodka.net.

Гвоздик контролировал ход поединка, и судьи в итоге единогласно отдали победу украинскому боксеру — 116:112, 117:111 и 118:110.

Теперь Гвоздик должен получить возможность сразиться за полноценный титул по версии WBC.

«Я очень рад. С нетерпением буду ждать поединка за регулярный пояс с победителем пары Адонис Стивенсон — Баду Джек», — отметил украинский боксер сразу после поединка.

Читайте: Кошмарная травма: мексиканский борец во время боя оторвал себе ногу (ВИДЕО)

Сводка.нет - Новости Украины и Мира