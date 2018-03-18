В России 17 марта в 22:00 по киевскому времени официально стартовали президентские выборы. Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке. Завершится голосование 18 марта, когда закроются последние участки в Калининградской области.

08.00. Также «выборы Путина» стартовали и в оккупированном Крыму, одним из первых в Симферополе проголосовал фейковый «глава» полуострова Сергей Аксенов, перед этим произнеся пафосный, но бессмысленный спич, информирует svodka.net.

Напомним, что Украина, ЕС и США ранее заявляли о непризнании результатов данного волеизъявления на аннексированном полуострове.

07:00 В Москве открылись избирательные участки на выборах президента России. Вместе со столичным регионом выборы стартовали еще в 48 регионах страны. На данный момент голосование проходит по всей стране за исключением Калининградской области.

Кроме того, выборы стартовали в оккупированном Крыму.

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06:45 В пяти регионах России открылись избирательные участки. Голосование на выборах президента стартовало в Самарской, Саратовской, Ульяновской, Астраханской областях и республике Удмуртия.

Появились первые данные по явке.

18 марта 00:00 Начались выборы в Хабаровском и Приморском краях РФ и в Новой Зеландии.

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23:00 Голосование стартовало на Сахалине, Курилах, в восточной Якутии и в Магаданской области. При этом отмечается, что более 8 тысяч россиян на островах и около трёх тысяч на Колыме уже проголосовали досрочно. Это жители труднодоступных сёл, моряки, работники маяков, метеостанций и нефтегазовых платформ, вахтовики.

22:30 На открывшихся участках на Чукотке начался ажиотаж. Все дело в том, что избирателей «заинтересовали» бесплатными билетами на «Город 312» и Трофима.

17 марта 22:10 Глава ЦИК Элла Памфилова перерезала «красную ленту» — началось голосование.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России Алексей Венедиктов сообщил о стопроцентном охвате наблюдателями избирательных участков в Москве, передает «Новая газета».

«Каждый участок, каждый УИК, включая СИЗО, больницы и психоневрологические диспансеры, у нас полностью «закрыт» наблюдателями», — заявил он.

Как утверждает издание, на избирательные участки по всей России назначено почти 5 тысяч общественных наблюдателей, которые прошли качественную подготовку к работе на выборах. В Москве наблюдать за голосованием будут 3624 наблюдателя.

Как известно, на пост главы РФ претендуют восемь кандидатов:

Владимир Путин — действующий президент России.

Сергей Бабурин — экс-вице-спикер Государственной думы, выдвигается от партии «Российский общенародный союз».

Владимир Жириновский — депутат Госдумы РФ, баллотируется от ЛДПР.

Григорий Явлинский — политик и основатель партии «Яблоко».

Максим Сурайкин — председатель партии «Коммунисты России».

Ксения Собчак — телеведущая, выдвигается от партии «Гражданская инициатива».

Борис Титов — бизнес-обмудсмен, миллиардер, выдвигается от партии роста.

Павел Грудинин — директор совхоза им. Ленина, баллотируется от КПРФ.

«Левада-Центр» утверждает, что 64% Россиян готовы отдать свой голос за Путина. Изначально было заявлено более сорока участников, между которых несколько самовыдвиженцев.

Чтобы быть избранным на пост президента Российской Федерации, нужно быть старше 35 лет и не иметь судимости, неснятой или непогашенной, за совершение тяжкого и (или) отдельно тяжкого преступления, а также проживать на территории России постоянно не менее 10 лет.

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