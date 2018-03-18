|В Пхёнчхане завершилась Паралимпиада-2018: главные достижения и результаты
|18.03.2018 09:37
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Сборная Украины заняла четвертое место по общему количеству наград на XII зимних Паралимпийских играх, которые сегодня, 18 марта, завершаются в Пхёнчхане (Республика Корея).
Украинские паралимпийцы завоевали 22 медали — 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых, информирует svodka.net.
В общекомандном зачете «сине-желтые» заняли шестое место вслед за сборной США (13 золотых, 15 серебряных, 8 бронзовых), командой независимых паралимпийских атлетов (NPA) — 8, 10, 6, представителями Канады — 8, 4, 16, Франции — 7, 8, 5 и Германии — 7, 8, 4. Всего в Пхёнчхане медали завоевали представители 26 стран из 49 команд-участниц.
Четыре года назад на предыдущей Паралимпиаде сборная Украины была четвертой в общекомандном зачете и второй по общему количеству наград — 25 (5, 9, 11).
Очередные XIII зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 13 марта 2022 года.
Читайте: Украина остается на третьем месте в медальном зачете стран-участниц на Паралимпиаде-2018
«Золото»:
Виталий Лукьяненко, биатлон, 7,5 км — спортсмены с нарушением зрения;
Максим Яровой, лыжи, 15 км — спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Читайте: Паралимпиада-2018: Украина добыла еще две медали
Игорь Рептюх, лыжи, 20 км — спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Тарас Радь, биатлон, 12,5 км — спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Оксана Шишкова, биатлон, 10 км — спортсмены с нарушением зрения;
Виталий Лукьяненко, биатлон, 15 км — спортсмены с нарушением зрения;
Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман, Оксана Шишкова, лыжи — смешанная эстафета 4х2,5 км.
«Серебро»:
Оксана Шишкова, биатлон, 6 км — спортсмены с нарушением зрения;
Оксана Шишкова, лыжи, 15 км — спортсмены с нарушением зрения;
Игорь Рептюх, биатлон, 12,5 км — спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Александр Казик, биатлон, 12,5 км — спортсмены с нарушением зрения;
Александр Казик, биатлон, 15 км — спортсмены с нарушением зрения;
Оксана Шишкова, лыжи, 12,5 км — спортсмены с нарушением зрения;
Григорий Вовчинский, лыжи, 10 км — спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.
«Бронза»:
Игорь Рептюх, биатлон, 7,5 км — спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Анатолий Ковалевский, биатлон, 7,5 км — спортсмены с нарушением зрения;
Людмила Ляшенко, биатлон, 6 км — спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Юрий Уткин, биатлон, 12,5 км — спортсмены с нарушением зрения;
Людмила Ляшенко, биатлон, 10 км — спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Оксана Шишкова, лыжи, 1,5 км — спортсмены с нарушением зрения;
Максим Яровой, лыжи, 7,5 км — спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Людмила Ляшенко, лыжи, 15 км — спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.