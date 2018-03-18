По итогам 2017 года снижение цен в долларовом эквиваленте составило 6,2%, повторяя динамику предыдущих лет. При этом старый жилой фонд, который с каждым годом все меньше соответствует современным стандартам качества жизни, дешевел более высокими темпами.

Об этом сообщил основатель и управляющий директор Address.ua Максим ученик, информирует svodka.net.

«В 2018 году прогнозируем последующее понижение ценового тренда, в первую очередь вследствие курсовых колебаний гривны, слабого спроса в условиях сохранения политических и экономических рисков, а также ожидаем дальнейшее расслоение рынка, когда устаревшее жилье будет дешеветь более высокими темпами, чем недавно построенное», — сказал эксперт.

По эго словам, критерии рациональных планировок жилья и его энергоэффективность, также, как и цена, будут оставаться определяющими для большинства покупателей как на первичном, так и вторичном рынках.

«Очевидно, что высокая ставка рефинансирования и заложенный в бюджете на 2018 год курс доллара на уровне 30 грн. еще больше отдалили рынок недвижимости от возможности предложения банками привлекательных ипотечных программ. Как минимум в течение 2018 года сохранится стагнационное состояние рынка «вторички» столицы, а падение цен может составить 5-10%», — добавил Максим Школьник.

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