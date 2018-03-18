Власти Украины «нарушат ряд международных документов» в случае блокировки доступа в российские загранучреждения в Одессе, Киеве и Львове в день выборов президента РФ.

Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, говорится на странице российского представительства в Twitter, информирует svodka.net.

По его словам, речь идет о нарушении Киевом Хельсинского заключительного акта 1975 года, Итогового документа венской встречи СБСЕ 1989 года, Копенгагенского документа СБСЕ 1990 года, Парижской хартии для новой Европы 1990 года, Документа московского совещания СБСК 1991 года.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что граждан РФ, за исключением дипломатов, не допустят в воскресенье, 18 марта, на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента.

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