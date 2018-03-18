Курс Bitcoin 18 марта на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с пятницей потерял более 5%.

Курс покупки Bitcoin к доллару 18 марта, в воскресенье, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует svodka.net.

Американская биржа Poloniex 7764.16 BTС/USD (-5.37%)

Американская биржа Bitfinex 7741.60 BTС/USD (-5.54%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с пятницей (8204.72 BTС/USD) упал на 5.37%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 36 896 803 доллара на 4704 биткоина.

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Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

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