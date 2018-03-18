Центр Киева оцепили полторы тысячи силовиков В местах проведения акций (проспект Воздухофлотский, улицы Добровольческих батальонов и Крещатик) частично ограничено или перекрыто движение транспорта. Порядок в центральной части Киева усиленно охраняют 1 500 полицейских и бойцов Национальной гвардии. Об этом сообщили начальник столичной полиции Андрей Крищенко в воскресенье, 18 марта, информирует svodka.net. «Мы проводим превентивные меры и четко будем реагировать на любые нарушения. Призываем всех участников акций соблюдать установленные правила поведения и норм действующего законодательства», — цитирует Крищенко пресс-служба МВД Украины. Как уточнили в полиции, на улицах Киева дежурят кинологи, взрывотехники и группы превентивной коммуникации.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира



экономика общество/экономика киева новости крищенко полиции акций Теги: новости киева