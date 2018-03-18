Решения Национального банка Украины заменить мелкие банкноты монетами может дорого стоить бюджету, а также спровоцировать ускорение инфляции.

Об этом в эфире ObozTV заявил экономический аналитик Борис Кушнирук, информирует svodka.net.

«У меня есть сомнения, что мы на этом сэкономим. Дело в том, что монеты дороже в чеканке, чем бумажные деньги. И с монетами возникает еще одна история. Она связана с тем, что их часто изымают с оборота. Население хранит их у себя в банках и т. д. К сожалению, мы эту историю имели с монетами меньшего номинала и их потом приходится постоянно дополнительно чеканить», — отметил он.

Кроме того, это, а также прекращение чеканки мелких монет может подстегнуть подорожание значительной части товаров.

«Эта процедура перевода в металлические деньги будет провоцировать то, что все цены будут формировать выходя из минимального номинала этих монет. Как только начнут извлекать с оборота монеты меньшего номинала, это гарантировано приведет к тому, что все цены начнут подстраивать под следующий меньший номинал. Это всем известная вещь, следовательно у меня по этому поводу очень большие сомнения, что это стоит делать», — подчеркнул эксперт.

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По словам Кушнирука, такой рост цен может быть на уровне 1-2%.

«Если все цены начинают приравниваться к большему номиналу, то это автоматически приводит к тому, что товар стает дороже. Там может это не так чувствуется на 1-2%, но действительно вы сами провоцируете, что цена ваших товаров идет к номиналу наименьших монет. Поэтому я подчеркиваю, что к этой идее отношусь критически. Это проблематика не сугубо украинская. Проблема этого оборота купюр или монет существует во всем мире. Тут мировой опыт показывает, что евроценты остаются в Европе, хотя за него ничего не купишь, но это гарантия с точки зрения ценовой стабильности», — резюмировал экономист.

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