День российских президентских выборов ознаменовался в Украине «похоронами Путина».

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Так, 18 марта, в день выборов в РФ харьковские активисты принесли к российскому консульству гроб с куклой, напоминающей Путина. , информирует svodka.net.

Снимок был опубликован в Твиттере на странице «Корень в квадрате».

Этой акцией активисты намерены показать, что конец Путина близок.

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Отметим, чт данное консульство РФ в Харькове сейчас охраняет большое количество силовиков, передают новости Украины.

Участники акции добавили, что россиян, желающих проголосовать в Харькове, также не наблюдают.

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