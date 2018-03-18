Порошенко в Кувейте договорился о сотрудничестве стран в военной сфере.

Главы государств обсудили возможность более тесного сотрудничества двух стран в рамках международных организаций и поддержки Кувейтом внешнеполитических инициатив Украины, информирует svodka.net.

Речь шла также о перспективах взаимодействия в рамках непостоянного членства Кувейта в Совете безопасности ООН в 2018-2019 годах, в частности по вопросу миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса, и членства Украины в Совете по правам человека ООН в 2018-2020 годах.

Президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Фейсбуке.

«По итогам переговоров с Эмиром Государства Кувейт шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом подписали ряд украинско-кувейтских документов о сотрудничестве в военной сфере, области физической культуры и спорта, молодежной сфере, а также научного сотрудничества»,. — сказано в сообщении.

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