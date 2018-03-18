Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал ответные меры России на высылку своих дипломатов из Великобритании вредными для россиян.

Борис Джонсон назвал высылку британских дипломатов из РФ «вредной для россиян», информирует svodka.net.

Джонсон так же назвал Россию «одинокой и изолированной». Об этом он написал в своей колонке The Sun, передает Дождь.

«Эти бесполезные меры навредят только обычным россиянам, лишая их безвредных возможностей изучать английский язык и подавать документы на британские визы», — написал Джонсон в своей колонке.

Накануне Россия объявила о высылке 23 британских дипломатов, закрытии консульства в Санкт-Петербурге и закрытии Британского Совета, который занимался в России образовательной деятельностью.

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Джонсон в своей колонке назвал Россию «одинокой и изолированной». «Этот факт демонстрирует самое важное различие между Великобританией и Путиным: у нас есть друзья по всему миру, а у него нет», — добавил Джонсон.

Россия приняла решение о высылке дипломатов и закрытии консульства в ответ на аналогичное решение Великобритании: 14 марта британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о том, что 23 российских дипломата должны покинуть территорию королевства в течение недели. Кроме того, она заявила, что члены королевской семьи не примут участие в мероприятиях Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом.

Поводом для ухудшения отношений между странами стало отравление в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Полиция пришла к выводу, что его пытались убить с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок», которое производили в СССР и могли использовать в качестве химического оружия.

Великобритания считает, что к отравлению причастна Россия. В России это отрицают, обвинения в причастности называют «цирковым шоу», а принятые Великобританией меры называют «враждебным шагом» и «беспрецедентно грубой провокацией».

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