Париж не признает итогов голосования на выборах президента России в Крыму, сообщил в воскресенье в своем коммюнике МИД Франции.

Париж не признает итоги голосования по выборам президента РФ в Крыму, информирует svodka.net.

«Франция не признает организацию голосования на выборах президента России в Крыму сегодня. Насильственное изменение границ противоречит международному законодательству, в том числе и обязательствам, взятым на себя Российской Федерацией», — говорится в документе.

«Четыре года спустя после незаконной аннексии Автономной республики Крым и города Севастополя, Франция остается твердо приверженной восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ», — отмечается в коммюнике.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Украину на следующей неделе, в ходе которого он обсудит ситуацию в Крыму и на Донбассе.

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