Правоохранители не пропускают к зданию Посольства РФ в Киеве граждан РФ, которые намерены проголосовать на президентских выборах.

Геращенко подчеркнула, что в Украине не позволят кому-либо в этот день совершать провокации в дипломатических учреждениях другой страны и потом это использовать, информирует svodka.net.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко объяснила ситуацию относительно недопуска к российскому посольству и консульств РФ в день голосования на «выборах Путина». Как говорится в ее сообщении в Facebook, Рада две недели назад приняла обращение к парламентам стран ЕС и G7, к международным институтам с призывом не признавать «выборы Путина», потому что они фальсифицируются, в частности, в оккупированном Крыму.

«Если мы призываем мир не признавать эти выборы, и это официальное заявление ВР, было бы странно, чтобы эти выборы проходили на территории Украины», — подчеркнула Геращенко.

Во-вторых, продолжила она, МИД Украины официально обратился к РФ прекратить провокацию и отменить незаконные выборы в Крыму, и предупреждал, что в случае продолжения этих провокационных фальсификаций выборов украинская сторона будет вынуждена также принять меры.

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«Третье: вопрос безопасности. Мы не позволим кому-либо в этот день совершать провокации в дипломатических учреждениях другой страны и потом это использовать», — отметила первый заместитель председателя ВР.

«Поэтому все правильно. Относительно того, что РФ прибегнет к симметричному ответу и закроет украинские учреждения в день украинских выборов и не даст украинцам проголосовать, как тут кое-кто завывает, то напомню, что Россия уже не дала украинцам в оккупированном Крыму и Донбассе выбирать президента и ВР в 2014, и провести местные выборы», — подытожила Геращенко.

Как сообщалось, 18 марта правоохранители не пропускают в помещение посольства РФ в Киеве граждан РФ, которые намерены проголосовать на президентских выборах.

Также у дипломатического ведомства проводят акцию представители проукраинских организаций, которые выступают против проведения выборов президента РФ в оккупированном Крыму.

Такие же акции проукраинские активисты проводят у зданий Генерального консульства РФ во Львове, Харькове и Одессе.

В Украине разрешают проголосовать за президента РФ только по дипломатическому паспорту.

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