29-летний исполняющий обязанности директора областного коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» покончил жизнь самоубийством путем выстрела из боевого пистолета.

В Николаеве в воскресенье, 18 марта 2018 года, застрелился в собственной квартире руководитель областного аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин, сообщает местное издание НикВести, информирует svodka.net.

29-летний исполняющий обязанности директора областного коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» покончил жизнь самоубийством путем выстрела из боевого пистолета.

Как сообщили изданию в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, во время выстрела в доме находилась вся его семья. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции.

«Потерпевший был безотлагательно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, выстрел был произведен из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы.

По словам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство), ведется следствие.

Владислав Волошин был одним из героев АТО, был награжден орденом «За мужество» III степени.

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