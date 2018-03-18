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|В Николаеве застрелился Владислав Волошин- руководитель аэропорта
|18.03.2018 16:52
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29-летний исполняющий обязанности директора областного коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» покончил жизнь самоубийством путем выстрела из боевого пистолета.
В Николаеве в воскресенье, 18 марта 2018 года, застрелился в собственной квартире руководитель областного аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин, сообщает местное издание НикВести, информирует svodka.net.
29-летний исполняющий обязанности директора областного коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» покончил жизнь самоубийством путем выстрела из боевого пистолета.
Как сообщили изданию в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, во время выстрела в доме находилась вся его семья. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции.
«Потерпевший был безотлагательно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений», — говорится в сообщении.
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По предварительным данным, выстрел был произведен из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы.
По словам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство), ведется следствие.
Владислав Волошин был одним из героев АТО, был награжден орденом «За мужество» III степени.
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