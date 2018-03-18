Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 18-19 марта совершит визит в институты Европейского Союза и НАТО в Брюсселе.

Климкин в Брюсселе встретится с «Группой друзей Украины в ЕС», информирует svodka.net.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

«В рамках визита запланировано участие министра во встрече в формате «Группа друзей Украины в ЕС+Украина» на уровне глав внешнеполитических ведомств государств-членов ЕС с участием Верхового представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини», — сказано в сообщении.

Программой визита предусмотрены встречи Климкина с первым вице-президентом Европейской комиссии по вопросам лучшего управления, межинституционных отношений и верховенства права Франсом Тиммермансом, комиссаром ЕС по вопросам ЕПС и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом, отдельными министрами иностранных дел стран ЕС.

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Кроме того, глава МИД Украины примет участие в публичном мероприятии Центра Европейской политики (EPC) «Построение безопасной и крепкой Украины: прогресс и вызовы».

Во время визита в Брюссель Климкин также проведет встречу с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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