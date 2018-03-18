В России людей разными способами мотивируют приходить на избирательные участки: где-то развлекательными мероприятиями, а где-то — едой.

В России студентам после выборов выдавали талоны на еду , информирует svodka.net.

Явка 100%: в Антарктиде и КНДР успешно провели выборы Путина .

«Мы это сразу же пресекли», — сказал Интерфаксу представитель регионального избиркома, когда журналисты спросили у него об этом.

18 марта в России проходят президентские выборы. В них участвуют восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства Владимир Путин, избирающийся на четвертый срок.

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Как сообщалось, на многих участках в РФ фиксируют вброс бюллетеней.

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